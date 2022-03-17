Трамп заявил, что российская спецоперация на Украине стала для него неожиданностью

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что начало специальной военной операции ВС России на Украине стало для него неожиданностью.

«Я удивлён, удивлён. Думал, что он (президент России Владимир Путин. — RT) так вёл переговоры, когда отправил военных к границе», — сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.

По его словам, он полагал, что это был «жёсткий, но умный способ ведения переговоров».

Трамп добавил, что Путин «таким образом собирался заключить хорошую сделку с США».

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Сербский политолог Стеван Гайич в стриме RT рассказал, почему сербы поддерживают спецоперацию России на Украине.