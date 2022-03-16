Сербский политолог Гайич объяснил причины поддержки сербами спецоперации России на Украине

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Сербский политолог Стеван Гайич в стриме RT рассказал о том, почему сербы поддерживают спецоперацию России на Украине.
Сербский политолог Гайич объяснил причины поддержки сербами спецоперации России на Украине
  • РИА Новости

«Сербы, имея опыт 30-летней войны так или иначе (во время военное или во время мира) с НАТО, молятся и надеются на русскую победу... И опять повторяю: [надеются] не на победу над украинцами, потому что мы украинцев любим и считаем частью русского народа. А именно с НАТО, которое замутило очередную смуту на Руси и на самом деле привело к нынешнему моменту... Если Россия победит — нам будет тяжело. А если, не дай бог, нет — нас не будет», — сказал он.

14 марта кандидат в президенты Сербии Миша Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России и знаком Z. Так он прибыл к зданию избиркома для передачи подписей на выдвижение.

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