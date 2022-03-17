Корреспондент RT рассказал о ситуации с беженцами в Мариуполе

Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин в стриме RT «Летучка» сообщил, что беженцы продолжают покидать освобождённый от украинских нацбатов Мариуполь.

«Мы поспрашивали в близлежащих населённых пунктах у людей, видят ли они колонны, десятки людей, которые покидают город. Нам подтвердили ещё вчера: были десятки беженцев, сейчас уже сотни, идут с тележками, сумками, с тем, что нажили», — заявил Горшенин.

По его словам, «люди все эти уходят не в сторону Украины, люди уходят в сторону России, в сторону ДНР».

Кроме того, спецкор, комментируя ситуацию в лагере резервистов ДНР, отметил, что «контингент там достаточно разношёрстный: это рабочие, шахтёры, добровольцы ещё с 2014 года, все с боевым настроем».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что практически вся территория Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил.

Кроме того, сообщалось, что в Следственном комитете России изучат обстоятельства обстрела украинскими военнослужащими беженцев, которые пытались выехать из Мариуполя в сторону России.

16 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ под Харьковом обстреляли колонну с беженцами, в результате чего были убиты четыре человека.