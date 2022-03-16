Кадыров заявил, что почти вся территория Мариуполя находится под контролем ВС России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что практически вся территория Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил.
Кадыров заявил, что почти вся территория Мариуполя находится под контролем ВС России
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

По его словам, очистка Мариуполя от произвола националистов проходит «медленно, но верно».

«Практически вся территория города уже под контролем российских вооружённых сил», — заявил он в своём Telegram-канале.

Кадыров добавил, что боевики националистического батальона «Азов», а также их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь».

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Донбассе погиб один из идеологов националистического батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным Крук.

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