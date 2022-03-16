Кадыров заявил, что почти вся территория Мариуполя находится под контролем ВС России
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
По его словам, очистка Мариуполя от произвола националистов проходит «медленно, но верно».
«Практически вся территория города уже под контролем российских вооружённых сил», — заявил он в своём Telegram-канале.
Кадыров добавил, что боевики националистического батальона «Азов», а также их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь».
Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Донбассе погиб один из идеологов националистического батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным Крук.