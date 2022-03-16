Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о гибели в Донбассе идеолога батальона «Азов» Кравченко
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«Крук. R.I.P...» — написал Мосийчук в Facebook.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что все военные преступления в Мариуполе совершают «запертые в городе каратели».
По его словам, «именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках».
Также в Минобороны заявили, что здание больницы в Мариуполе было переоборудовано в опорный пункт «Азова».
На стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти.
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