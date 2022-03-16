Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о гибели в Донбассе идеолога батальона «Азов» Кравченко

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В Донбассе погиб один из идеологов националистического батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным Крук. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о гибели в Донбассе идеолога батальона «Азов» Кравченко
  • AFP
  • © Sergey BOBOK

«Крук. R.I.P...» — написал Мосийчук в Facebook.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что все военные преступления в Мариуполе совершают «запертые в городе каратели».

По его словам, «именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках».

Также в Минобороны заявили, что здание больницы в Мариуполе было переоборудовано в опорный пункт «Азова».

На стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти. 

Подробнее. — в материале RT.

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