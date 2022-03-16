Минобороны: ВСУ обстреляли колонну с беженцами, четыре человека погибли

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ под Харьковом обстреляли колонну с беженцами, в результате чего были убиты четыре человека.
Минобороны: ВСУ обстреляли колонну с беженцами, четыре человека погибли
  • РИА Новости

«Сегодня на Харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — сказал Мизинцев.

Он потребовал от украинской стороны выполнения условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров на всех направлениях.

Ранее Мизинцев заявил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 31 367 мирных граждан.

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