Минобороны: ВСУ обстреляли колонну с беженцами, четыре человека погибли

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ под Харьковом обстреляли колонну с беженцами, в результате чего были убиты четыре человека.

«Сегодня на Харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — сказал Мизинцев.

Он потребовал от украинской стороны выполнения условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров на всех направлениях.

Ранее Мизинцев заявил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 31 367 мирных граждан.