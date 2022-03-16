Минобороны: ВСУ обстреляли колонну с беженцами, четыре человека погибли
- РИА Новости
«Сегодня на Харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», — сказал Мизинцев.
Он потребовал от украинской стороны выполнения условий по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров на всех направлениях.
Ранее Мизинцев заявил, что за сутки из Мариуполя эвакуированы 31 367 мирных граждан.