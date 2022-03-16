СК России изучит факты обстрела украинскими военнослужащими беженцев в Мариуполе

В Следственном комитете России изучат обстоятельства обстрела украинскими военнослужащими беженцев, которые пытались выехать из Мариуполя в сторону России.

«А.И. Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить и собрать факты, связанные со взрывом украинской баллистической ракеты «Точка-У» в зоне жилых кварталов Макеевки.