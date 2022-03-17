Global Times: кризис на Украине вызван расширением НАТО на восток

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Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение Североатлантического альянса на восток.
Global Times: кризис на Украине вызван расширением НАТО на восток
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Об этом пишет газета Global Times.  

«Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще», — говорится в сообщении.

Как отмечается, альянс «долгое время представляет серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности».

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Сербский политолог Стеван Гайич в стриме RT рассказал о том, почему сербы поддерживают спецоперацию России на Украине.

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