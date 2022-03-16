Глава МИД Турции: Анкара поддерживает российско-украинский переговорный процесс

Турция поддерживает российско-украинский переговорный процесс в Белоруссии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы поддерживаем проводимые переговоры (России и Украины. — RT) в Белоруссии и желаем, чтобы они принесли результаты», — сказал Чавушоглу.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российско-украинские переговоры будут продолжены 16 марта.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.

Сергей Лавров отметил, что диалог направлен «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило».