Глава МИД Турции: Анкара поддерживает российско-украинский переговорный процесс
- Gettyimages.ru
- © dia images
«Мы поддерживаем проводимые переговоры (России и Украины. — RT) в Белоруссии и желаем, чтобы они принесли результаты», — сказал Чавушоглу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российско-украинские переговоры будут продолжены 16 марта.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьёзного настроя на поиск взаимоприемлемых развязок в ходе переговоров с Москвой.
Сергей Лавров отметил, что диалог направлен «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило».