Глава ДНР заявил о готовности более 20 тысяч добровольцев выступить на стороне республики

Готовность поучаствовать в спецоперации по защите Донбасса на стороне Донецкой Народной Республики выразили более 20 тыс. человек, пока ДНР справляется своими силами. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тыс. — это тех, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», — заявил он в интервью на канале «Соловьёв Live».

Пушилин добавил, что помощь предлагают в том числе и добровольцы из США.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ из окрестностей Красноармейска.

В результате произошедшего погиб 21 человек, ещё 37 пострадали.

RT опубликовал видео, на котором видно момент падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точка-У», запущенной украинскими войсками.