Глава ДНР заявил о готовности более 20 тысяч добровольцев выступить на стороне республики

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Готовность поучаствовать в спецоперации по защите Донбасса на стороне Донецкой Народной Республики выразили более 20 тыс. человек, пока ДНР справляется своими силами. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Глава ДНР заявил о готовности более 20 тысяч добровольцев выступить на стороне республики
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тыс. — это тех, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», — заявил он в интервью на канале «Соловьёв Live».

Пушилин добавил, что помощь предлагают в том числе и добровольцы из США.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ из окрестностей Красноармейска.

В результате произошедшего погиб 21 человек, ещё 37 пострадали.

RT опубликовал видео, на котором видно момент падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точка-У», запущенной украинскими войсками.

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