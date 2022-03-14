В ДНР заявили, что обстрел Донецка совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ из окрестностей Красноармейска.
В ДНР заявили, что обстрел Донецка совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Oleh Tiurkin / EyeEm

«Обстрел города производился националистами 19-й ракетной бригады ВСУ с северо-западного направления, из окрестностей населённого пункта Красноармейск, оккупированного Киевом», — цитирует заявление РИА Новости

Как заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1», если бы силы ПВО республики не сбили эту ракету, то «было бы страшнее намного».

«Если так прикинуть, то эти кассеты бы все раскрылись и накрыли эту площадь — центр города, то жертв надо было бы, наверное, умножать на 100. Это минимум», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с ракетным обстрелом Донецка, в результате которого погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.

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