Генсек ООН выразил сожаление в связи с ракетным обстрелом Донецка
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«Я видел сообщения СМИ об этом инциденте. Наша позиция очень ясная. Любая атака на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.