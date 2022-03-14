Генсек ООН выразил сожаление в связи с ракетным обстрелом Донецка

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с ракетным обстрелом Донецка, в результате которого погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.

«Я видел сообщения СМИ об этом инциденте. Наша позиция очень ясная. Любая атака на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.