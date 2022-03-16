Зеленский подписал закон о запрете пропаганды действий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, пропагандирующей действия России. Об этом сообщили в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

«Закон вводит запрет на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора», — говорится в сообщении комитета в Telegram.

Закон также вводит уголовную ответственность за отрицание или оправдание действий России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил России был необходим в связи с развязанной против страны информационной войной.