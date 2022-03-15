Четыре человека пострадали в результате обстрела Макеевки «Точкой-У»

В результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск из тактического ракетного комплекса «Точка-У» пострадали четыре человека, включая ребёнка.

«По предварительной информации, в результате применения тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке четверо пострадавших, один из них ребёнок. Сведения о последствиях атаки продолжают поступать», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

В штабе территориальной обороны республики со ссылкой на Минздрав уточнили, что информации о погибших пока не поступало.

На месте происшествия работают службы скорой помощи.

Как сообщалось ранее, пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.

В штабе территориальной обороны республики уточнили, что ракета была сбита средствами ПВО.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.