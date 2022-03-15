В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя вследствие обстрела со стороны ВСУ
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«В результате артиллерийского обстрела н. п. Фрунзе погиб мужчина 1991 г. р., разрушен один дом», — говорится в заявлении СЦКК.
Кроме того, повреждения получили хлебоприёмный пункт и зернохранилище.
14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.