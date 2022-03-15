Зеленский выступил за создание новых форматов взаимодействия Киева с Западом
Об этом он сказал в ходе выступления по видеосвязи на встрече лидеров стран объединённых экспедиционных сил.
«Подчеркиваем: нужны новые форматы взаимодействия, новая решительность», — цитирует его ТАСС.
По его словам, если Украина не может «войти в открытые двери НАТО», то ей необходимо работать с такими сообществами, которые будут ей «помогать» и «защищать».
Также он заявил о необходимости «иметь отдельные надёжные гарантии».
Ранее Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.