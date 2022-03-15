Зеленский выступил за создание новых форматов взаимодействия Киева с Западом

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за создание новых форматов взаимодействия Киева с Западом, а также предоставление стране отдельных гарантий безопасности.

Об этом он сказал в ходе выступления по видеосвязи на встрече лидеров стран объединённых экспедиционных сил.

«Подчеркиваем: нужны новые форматы взаимодействия, новая решительность», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если Украина не может «войти в открытые двери НАТО», то ей необходимо работать с такими сообществами, которые будут ей «помогать» и «защищать».

Также он заявил о необходимости «иметь отдельные надёжные гарантии».

Ранее Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

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