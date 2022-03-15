Вице-премьер Украины Верещук: на 15 марта согласовано девять гуманитарных коридоров

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что во вторник, 15 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров.
Вице-премьер Украины Верещук: на 15 марта согласовано девять гуманитарных коридоров
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«На сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров. Донецкая область: из города Бердянск в город Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезёт десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберёт женщин, детей и всех, кому необходимо, из Мариуполя в Запорожье», — сказала она в видеообращении.

Верещук добавила, что гуманитарные коридоры будут открыты из Киевской области: из сёл Богдановка и Новобогдановка — в Бровары, из села Бобрык — в Бровары.

Из Сумской области: из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа — в Полтаву. Из Харьковской области: из села Оскол.

Ранее беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей.

Также сообщалось, что в Мариуполь 14 марта прибыла первая колонна с гуманитарной помощью: 450 т лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

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