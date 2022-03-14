Минобороны России: в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом
- AP
- © Evgeniy Maloletka
«Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 т медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания», — цитирует РИА Новости Мизинцева.
Для эвакуации жителей города сформировано четыре колонны из 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь.
Ранее сообщалось, что из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек.