Минобороны России: в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом

В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарной помощью: 450 т лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 т медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания», — цитирует РИА Новости Мизинцева.

Для эвакуации жителей города сформировано четыре колонны из 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек.