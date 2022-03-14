Минобороны России: в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом

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В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарной помощью: 450 т лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: в Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 т медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания», — цитирует РИА Новости Мизинцева.

Для эвакуации жителей города сформировано четыре колонны из 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что из Мариуполя и его пригородов за минувшие сутки удалось эвакуировать 86 человек.

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