Мэр Донецка заявил, что украинские военные ведут артобстрел Петровского района города
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«Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!» — написал он в Telegram.
14 марта Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.
По данным ведомства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.
В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ, находящейся в окрестностях Красноармейска.
Российский президент Владимир Путин ракетный обстрел Донецка назвал варварской акцией.