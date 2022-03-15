Мэр Донецка заявил, что украинские военные ведут артобстрел Петровского района города

Украинские военные ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Он призвал жителей спуститься в подвалы или укрытия.

«Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!» — написал он в Telegram.

14 марта Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным ведомства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ, находящейся в окрестностях Красноармейска.

Российский президент Владимир Путин ракетный обстрел Донецка назвал варварской акцией.