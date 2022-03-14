Путин назвал варварской акцией ракетный обстрел Донецка из «Точки-У»

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с израильским премьером Нафтали Беннетом назвал варварской акцией ракетный обстрел Донецка из «Точки-У» со стороны украинских войск.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Беннет продолжили обмен мнениями о ситуации вокруг проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

«В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — заявили в Кремле.

Также Беннет проинформировал Путина о своих недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств.

Российский президент поделился оценками переговорного процесса между представителями России и Украины, проходящего в эти дни в формате видеоконференции.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ из окрестностей Красноармейска.

В результате произошедшего погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.