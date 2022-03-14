Опубликовано видео, как бойцы ДНР водружают флаг республики в Волновахе

RT публикует видео, как бойцы Донецкой Народной Республики снимают украинский флаг и водружают флаг ДНР в Волновахе.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 11 марта заявил, что войска ДНР освободили город Волноваху.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в настоящий момент главными задачами в Волновахе являются разминирование объектов города и поимка оставшихся украинских военных.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил RT, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны, находившийся в военкомате Волновахи.