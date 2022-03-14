В ДНР заявили о перехваченном докладе батальона украинской теробороны в Волновахе

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил RT, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны 109-й отдельной бригады территориальной обороны, находившийся на электронных носителях в военкомате Волновахи.

По словам Безсонова, согласно данному докладу, местные власти для размещения новых военизированных подразделений смогли выделить только принадлежащие им здания — муниципальные объекты, в том числе школы.

Он отметил, что медучреждения использовались ими для своих раненых, в связи с чем всех детей и больных принудительно выселили.

Безсонов заявил, что удары по данным объектам формировали бы выгодную для украинских властей картину.

«Очень важный момент. Все запросы от июля — августа 2021 года. Они формировали подразделения теробороны, можно сказать, как второй эшелон. Те, кто должен держать тылы, когда войска пойдут вперёд, на нас. Это подтверждает тот факт, что украинская сторона готовила наступление на Донбасс заранее», — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало ракетный обстрел Донецка из «Точки-У» со стороны украинских войск преступлением против человечности.