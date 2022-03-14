МИД России назвал обстрел Донецка из «Точки-У» преступлением против человечности
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В министерстве заявили, что, «как известно, такого рода пуски санкционируются высшим руководством страны». В российском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили «чудовищное деяние киевского режима».
МИД добавил, что произошедшее ещё раз подтверждает, что украинское националистическое правительство намерено продолжать воевать с мирным населением Донецкой и Луганской народных республик.
Также в МИД считают, что, используя ракетное оружие против мирного населения, Киев пытается мстить за свои поражения в ходе спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.
«Налицо все признаки агонии украинской власти... Уверены, что это преступление против человечности не останется безнаказанным», — заявили в министерстве.
МИД России также выразил соболезнования родным и близким погибших и правительству ДНР и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ из окрестностей Красноармейска.
В результате произошедшего погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.
RT опубликовал видео, на котором видно момент падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точка-У», запущенной украинскими войсками.