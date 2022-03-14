МИД России назвал обстрел Донецка из «Точки-У» преступлением против человечности

Министерство иностранных дел России назвало ракетный обстрел Донецка из «Точки-У» со стороны украинских войск преступлением против человечности.

В министерстве заявили, что, «как известно, такого рода пуски санкционируются высшим руководством страны». В российском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили «чудовищное деяние киевского режима».

МИД добавил, что произошедшее ещё раз подтверждает, что украинское националистическое правительство намерено продолжать воевать с мирным населением Донецкой и Луганской народных республик.

Также в МИД считают, что, используя ракетное оружие против мирного населения, Киев пытается мстить за свои поражения в ходе спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.

«Налицо все признаки агонии украинской власти... Уверены, что это преступление против человечности не останется безнаказанным», — заявили в министерстве.

МИД России также выразил соболезнования родным и близким погибших и правительству ДНР и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» совершили националисты из 19-й ракетной бригады ВСУ из окрестностей Красноармейска.

В результате произошедшего погибли 20 человек, ещё 28 пострадали.

RT опубликовал видео, на котором видно момент падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точка-У», запущенной украинскими войсками.