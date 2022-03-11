Басурин заявил о планах по разминированию в Волновахе и поимке оставшихся военных ВСУ

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Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в настоящий момент главными задачами в Волновахе являются разминирование объектов города и поимка оставшихся украинских военных.
Басурин заявил о планах по разминированию в Волновахе и поимке оставшихся военных ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, на данный момент вопрос с Волновахой на 99% закрыт.

«1%, в чём он заключается: надо разминировать территорию и всё-таки проверить, особенно частный сектор. Потому что те наёмники и нацисты, которые там находились, им деваться некуда было, они где-то попрятались. Их нужно всех найти, выловить и предать суду. Я думаю, это самое главное», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху.

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