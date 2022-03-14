Пушилин: число пострадавших в результате ракетного обстрела Донецка выросло до 26

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что число пострадавших в результате ракетного обстрела Донецка выросло до 26.
Пушилин: число пострадавших в результате ракетного обстрела Донецка выросло до 26
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Уже сейчас можно говорить о 26 раненых, среди них один ребёнок», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что данные ещё уточняются.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

Сообщалось, что в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек. Среди скончавшихся есть дети. Минздрав ДНР заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.

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