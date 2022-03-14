Пушилин: в сбитой над Донецком ракете «Точка-У» был кассетный заряд

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В использованной при ударе по Донецку украинской ракете «Точка-У» был кассетный заряд, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1».
Пушилин: в сбитой над Донецком ракете «Точка-У» был кассетный заряд
  • © Официальный сайт Донецкой Народной Республики

«Небольшое уточнение: «Точка-У» несла кассетный заряд, запрещённый, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек. Среди погибших есть дети.

Минздрав республики заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.

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