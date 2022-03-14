Пушилин назвал военным преступлением ракетный обстрел Донецка украинскими военными

Ракетный удар по центру Донецка со стороны украинских военных является военным преступлением киевского режима. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, попадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривался», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек. Среди погибших есть дети.

Минздрав республики заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.