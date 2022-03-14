Пушилин назвал военным преступлением ракетный обстрел Донецка украинскими военными
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«Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, попадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривался», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек. Среди погибших есть дети.
Минздрав республики заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.