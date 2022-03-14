«Энергоатом» заявил о стабильной работе всех украинских АЭС

Компания «Энергоатом» заявила, что все украинские АЭС работают стабильно.

«По состоянию на 09:30 (10:30 мск) 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырёх украинских АЭС обеспечивает необходимые объёмы выработки электроэнергии для нужд страны», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале компании.

В заявлении отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах установленных норм.

Ранее в украинском «Энергоатоме» сообщили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС после завершения ремонтных работ.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.