«Энергоатом» заявил о стабильной работе всех украинских АЭС

Короткая ссылка
Компания «Энергоатом» заявила, что все украинские АЭС работают стабильно.

«По состоянию на 09:30 (10:30 мск) 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырёх украинских АЭС обеспечивает необходимые объёмы выработки электроэнергии для нужд страны», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале компании.

В заявлении отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС находится в пределах установленных норм.

Ранее в украинском «Энергоатоме» сообщили о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС после завершения ремонтных работ.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить