Политолог Ерёмина прокомментировала просьбу Латвии о постоянном присутствии войск США

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT просьбу президента Латвии Эгилса Левитса к властям Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.

«Собственно, там уже располагаются войска НАТО, я не думаю, что эта группировка будет серьёзно усилена за счёт солдат США... Скорее всего, если и будет усиливаться эта группировка, то, наверное, за счёт британцев, поскольку они по большей части очень активно занимаются этим направлением... Сомневаюсь, что американские солдаты прибудут», — сообщила Ерёмина.

Политолог предположила, что усиление военного контингента в Польше и странах Прибалтики не будет масштабным, так как для возможностей присутствия войск существует предел.

По её словам, такие действия со стороны Латвии могут быть расценены как провокация.

«Сейчас никаких резких движений делать не будут, но будут говорить и заявлять о планируемом увеличении присутствия и так далее», — заключила специалист.

Ранее президент Латвии попросил о постоянном присутствии войск США в Польше и Прибалтике.

Он отметил, что подобный шаг стал бы «мощным сигналом» для России о готовности НАТО к защите стран-членов.