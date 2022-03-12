Президент Сербии Вучич вновь заявил, что страна не вступит в НАТО

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что страна никогда не станет членом Североатлантического альянса.
Президент Сербии Вучич вновь заявил, что страна не вступит в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им: мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он напомнил, что скоро Сербия отметит годовщину бомбардировок страны со стороны НАТО в 1999 году.

«Скоро мы отметим годовщину агрессии — и не будем сомневаться и назовем её агрессией, а не интервенцией или кампанией», — отметил Вучич.

В январе адвокат Срджан Алексич заявил, что в Высший суд в Белграде будут поданы два новых иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обеднённого урана в 1999 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить