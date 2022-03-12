Президент Сербии Вучич вновь заявил, что страна не вступит в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что страна никогда не станет членом Североатлантического альянса.

«Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им: мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он напомнил, что скоро Сербия отметит годовщину бомбардировок страны со стороны НАТО в 1999 году.

«Скоро мы отметим годовщину агрессии — и не будем сомневаться и назовем её агрессией, а не интервенцией или кампанией», — отметил Вучич.

В январе адвокат Срджан Алексич заявил, что в Высший суд в Белграде будут поданы два новых иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обеднённого урана в 1999 году.