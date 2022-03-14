Зеленский назвал целью переговоров с Россией получение «действенных гарантий»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачей переговорного процесса с Россией получение «действенных гарантий».

«Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимые для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — заявил он в обращении в Telegram.

Зеленский также назвал задачей украинской делегации на переговорах с Россией организацию его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры России и Украины пройдут в формате видеоконференции.

Представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры России и Украины начнутся 14 марта в 10:30 в формате видеосвязи.