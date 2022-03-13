В ЛНР не исключили, что на месте расстрела ВСУ гражданских в Попасной есть выжившие

На месте расстрела украинскими военными гражданских лиц в городе Попасная могут находиться выжившие. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР при наступлении на территории города Попасная обнаружила расстрелянных мирных жителей.

«Люди по всей видимости расстреляны украинскими войсками при отступлении, они либо использовались как живой щит, либо были просто расстреляны при отступлении как свидетели, скажем так, преступлений Вооружённых сил Украины», — приводит РИА Новости слова Филипоненко.

Он добавил, что допуск к месту трагедии ограничен из-за изменения линии передовой.

«Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть ещё выжившие», — заключил он.

16 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.