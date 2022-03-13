Силовики ЛНР нашли места массового убийства жителей около Попаснянской железной дороги
- РИА Новости
«На освобождённых территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности находившегося на временно оккупированных Киевом территориях», — сообщило ведомство.
Так, например, Народная милиция нашла места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
«Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — говорится в заявлении официального представителя милиции Ивана Филипоненко.
«Военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание», — подчеркнул он.
16 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.