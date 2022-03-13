Силовики ЛНР нашли места массового убийства жителей около Попаснянской железной дороги

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Силы ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении нашли места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги, сообщила Народная милиция.
Силовики ЛНР нашли места массового убийства жителей около Попаснянской железной дороги
  • РИА Новости

«На освобождённых территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности находившегося на временно оккупированных Киевом территориях», — сообщило ведомство.

Так, например, Народная милиция нашла места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.

«Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — говорится в заявлении официального представителя милиции Ивана Филипоненко.

«Военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание», — подчеркнул он.

16 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

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