Боррель: создание бесполётной зоны над Украиной привело бы к расширению конфликта

Создание бесполётной зоны над Украиной могло бы привести к началу новой мировой войны, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Такое мнение он выразил в интервью газете El Periódico.

«Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать», — сказал Боррель.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Об этом же заявил британский премьер Борис Джонсон: по его словам, происходящее на Украине — «это не конфликт НАТО и не станет им».

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что своим поведением Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».