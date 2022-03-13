МАГАТЭ: «Росатом» опроверг заявление Киева о Запорожской АЭС
«Украина сообщила сегодня МАГАТЭ, что Россия планирует взять на себя полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением государственной компании «Росатом»... Позднее это было опровергнуто Российской Федерацией», — говорится в заявлении организации.
По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Позже в ведомстве заверили, что российские специалисты контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления представителей Киева о том, что российские военные якобы атакуют ядерные объекты на Украине, — это ложь.