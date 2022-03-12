В Азербайджане заявили о готовности провести переговоры России и Украины

Азербайджан готов провести встречу российской и украинской делегаций. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«От украинской стороны было такое предложение. В случае такого намерения мы готовы провести у себя такую встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

Гаджиев напомнил, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни ОДКБ, поэтому «имеет своеобразный внеблоковый статус».

«Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.

Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.