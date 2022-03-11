МО: боевики взорвали корпус физтеха в Харькове для сокрытия данных по ядерной тематике

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Украинские боевики батальонов теробороны взорвали корпус физико-технического института в Харькове, чтобы скрыть свидетельства работ по ядерной тематике, заявили в российском Министерстве обороны.
МО: боевики взорвали корпус физтеха в Харькове для сокрытия данных по ядерной тематике
  • РИА Новости

«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, добавил он.

6 марта представитель одного из компетентных ведомств России сообщил, что боестолкновения у Запорожской АЭС могли произойти из-за хранения там документации, которая касается перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия.

По данным источника, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов.

Также собеседник агентства рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.

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