Украинские боевики батальонов теробороны взорвали корпус физико-технического института в Харькове, чтобы скрыть свидетельства работ по ядерной тематике, заявили в российском Министерстве обороны.

«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, добавил он.

6 марта представитель одного из компетентных ведомств России сообщил, что боестолкновения у Запорожской АЭС могли произойти из-за хранения там документации, которая касается перспективных работ по созданию Украиной ядерного оружия.

По данным источника, Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основной массив документов по этой теме из Киева и Харькова во Львов.

Также собеседник агентства рассказал, что в последние годы украинские власти активно интересовались добычей урана и его обогащением.

Он утверждает, что на Украине были достигнуты «значимые результаты» в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов и в сфере изучения и металлургии ядерных материалов.