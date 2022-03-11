Политолог Ищенко рассказал об опасности биолабораторий на Украине

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Политолог Ростислав Ищенко в стриме RT «Летучка» заявил, что биолаборатории являются опасными сами по себе, но в распоряжении украинской стороны они могут быть опаснее в два-три раза.
Политолог Ищенко рассказал об опасности биолабораторий на Украине
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«Биологические лаборатории опасны сами по себе. Их Соединённые Штаты потому и выносят за пределы своей территории, что любая биолаборатория сама по себе является биологическим оружием», — сказал Ищенко.

По его словам, что бы ни разрабатывалось в таких лабораториях, «даже если самые мирные средства», такие эксперименты могут привести к «созданию — даже случайно —  самого убийственного вируса».

«Учитывая, что украинская власть готова применить в военных действиях всё что угодно, поскольку это находилось на её территории и, по сути, было в её распоряжении, эта опасность увеличивалась в два-три раза», — заявил политолог.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Россия запросила провести 11 марта заседание Совета Безопасности ООН по вопросу военно-биологической деятельности США на Украине.

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