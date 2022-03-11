Авиакомпания Air Astana объявила о приостановке полётов в Россию

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Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полётов в страну.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над её территорией все полёты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее турецкая авиакомпания Pegasus отменила все рейсы в Россию с 13 по 27 марта на фоне ситуации вокруг Украины.

«Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

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