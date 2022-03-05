«Аэрофлот» отменяет с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска

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Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.
«Аэрофлот» отменяет с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска
  • globallookpress.com
  • © Kevin Hackert

Как пишет Интерфакс, решение принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».

Начиная с 6 марта прекращается допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полёта с обратным участком в Россию в период после 8 марта 2022 года.

«Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полётов», — отметили в компании.

Ранее Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

Также авиакомпания S7 приняла решение отменить до 26 марта все рейсы в Европу.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

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