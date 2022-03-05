Росавиация рекомендует ряду авиакомпаний приостановить с 6 марта все рейсы за рубеж

Росавиация рекомендует ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

«Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00:00 мск 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств; с 00:00 мск 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом.

Как пишет ТАСС, ограничения не затрагивают те российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям в отношении России и не ограничили с ней воздушное сообщение.