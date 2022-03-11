Авиакомпания Pegasus объявила об отмене рейсов в Россию с 13 по 27 марта

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Турецкая авиакомпания Pegasus отменяет все рейсы в Россию и из страны с 13 по 27 марта на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении компании.

«В связи с операционными рисками в этих условиях все наши рейсы из и в Российскую Федерацию приостанавливаются с 13 марта по 27 марта 2022 года», — сообщается на сайте авиакомпании.

Пассажиры смогут бесплатно обменять или сдать купленные билеты.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines начала уведомлять билетных агентов в России о том, что приостанавливает продажу билетов на полёты из Турции в третьи страны. 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не закроет воздушное пространство для самолётов России.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

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