Авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны

Короткая ссылка
Авиакомпания Turkish Airlines начала уведомлять билетных агентов в России о том, что приостанавливает продажу билетов на полёты из Турции в третьи страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны
  • Gettyimages.ru

«Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, нельзя, например, приобрести билеты по маршруту Мадрид — Стамбул — Мадрид или Стамбул — Нью-Йорк.

В настоящее время оформление билетов возможно только «с вылетом/прилётом из/в Россию».

Такие меры будут действовать с 10 марта и до дальнейшего уведомления.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не закроет воздушное пространство для самолётов России.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить