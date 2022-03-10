Авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны

Авиакомпания Turkish Airlines начала уведомлять билетных агентов в России о том, что приостанавливает продажу билетов на полёты из Турции в третьи страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, нельзя, например, приобрести билеты по маршруту Мадрид — Стамбул — Мадрид или Стамбул — Нью-Йорк.

В настоящее время оформление билетов возможно только «с вылетом/прилётом из/в Россию».

Такие меры будут действовать с 10 марта и до дальнейшего уведомления.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не закроет воздушное пространство для самолётов России.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.