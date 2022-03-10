Ряд материалов YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими

Короткая ссылка
Ряд видеоматериалов YouTube-канала «вДудь» признаны на территории Белоруссии экстремистскими. Об этом заявили в главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.
Ряд материалов YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими
  • AP

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала «вДудь» в виде роликов «Комиссаренко...», «Как жить...» и «...главное медиа» признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Белоруссии группу граждан, связанных с изданием «Наша Нива», признали экстремистским формированием.

В декабре суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного движением «Народное антикризисное управление», экстремистскими материалами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить