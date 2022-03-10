Ряд материалов YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими

Ряд видеоматериалов YouTube-канала «вДудь» признаны на территории Белоруссии экстремистскими. Об этом заявили в главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

AP