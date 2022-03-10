Ряд материалов YouTube-канала «вДудь» признали в Белоруссии экстремистскими
- AP
«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала «вДудь» в виде роликов «Комиссаренко...», «Как жить...» и «...главное медиа» признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в Белоруссии группу граждан, связанных с изданием «Наша Нива», признали экстремистским формированием.
В декабре суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного движением «Народное антикризисное управление», экстремистскими материалами.