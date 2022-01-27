В Белоруссии издателей газеты «Наша Нива» признали экстремистским формированием

В Белоруссии группу граждан, связанных с изданием «Наша Нива», признали экстремистским формированием.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД республики.

«Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Нива»), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей и мессенджеров», — указывает агентство.

Ранее суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного движением «Народное антикризисное управление», экстремистскими материалами.