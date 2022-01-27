В Белоруссии издателей газеты «Наша Нива» признали экстремистским формированием
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД республики.
«Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Нива»), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей и мессенджеров», — указывает агентство.
Ранее суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного движением «Народное антикризисное управление», экстремистскими материалами.