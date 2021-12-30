В Белоруссии Telegram-канал центра «Весна» признан экстремистским

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Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии сообщило, что Telegram-канал центра «Весна» признан экстремистским.
В Белоруссии Telegram-канал центра «Весна» признан экстремистским
  • Legion-Media

Об этом информирует Тelegram-канал ГУБОПиК.

«Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Белоруссия информационная продукция Telegram-канала «Вясна/Правы чалавека ў Беларусi» («Весна/Права человека в Белоруссии»), её аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами», — говорится в заявлении.

Ранее суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного движением «Народное антикризисное управление», экстремистскими материалами.

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