В Белоруссии Telegram-канал центра «Весна» признан экстремистским

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии сообщило, что Telegram-канал центра «Весна» признан экстремистским.

Legion-Media

Об этом информирует Тelegram-канал ГУБОПиК. «Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Белоруссия информационная продукция Telegram-канала «Вясна/Правы чалавека ў Беларусi» («Весна/Права человека в Белоруссии»), её аналогов в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами», — говорится в заявлении. Ранее суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного движением «Народное антикризисное управление», экстремистскими материалами.