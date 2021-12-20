Суд в Белоруссии признал соцсети «Народного антикризисного управления» экстремистскими

Суд в Минске признал информацию Telegram-канала, созданного «Народным антикризисным управлением», экстремистскими материалами.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Тelegram-канала «Народное антикризисное управление», Тelegram-чата «НАУ Chat», официальный сайт, а также аналог на видеохостинге YouTube признаны экстремистскими материалами», — говорится в заявлении.

Ранее суд Минска признал экстремистскими материалами соцсети бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.