Соцсети экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало признали экстремистскими материалами

Cуд Минска признал экстремистскими материалами соцсети бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.

Об этом в своём канале в Telegram сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Белоруссия информационная продукция Telegram-канала «Валерий Цепкало», Telegram-чата «Валерий Цепкало обсуждение», а также их аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами», — отмечается в сообщении.

В сентябре в Белоруссии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Цепкало.