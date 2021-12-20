Соцсети экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало признали экстремистскими материалами

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Cуд Минска признал экстремистскими материалами соцсети бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.
Соцсети экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало признали экстремистскими материалами
  • AP

Об этом в своём канале в Telegram сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Белоруссия информационная продукция Telegram-канала «Валерий Цепкало», Telegram-чата «Валерий Цепкало обсуждение», а также их аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами», — отмечается в сообщении.

В сентябре в Белоруссии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Цепкало.

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