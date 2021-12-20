Соцсети экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало признали экстремистскими материалами
- AP
Об этом в своём канале в Telegram сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.
«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Белоруссия информационная продукция Telegram-канала «Валерий Цепкало», Telegram-чата «Валерий Цепкало обсуждение», а также их аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами», — отмечается в сообщении.
В сентябре в Белоруссии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Цепкало.