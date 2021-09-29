В Белоруссии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Цепкало

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Уголовное дело за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности, возбудили в Белоруссии в отношении экс-кандидата в президенты республики Валерия Цепкало. Об этом сообщили в белорусском Следственном комитете.
В Белоруссии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Цепкало
  • © Следственный комитет Республики Белоруссия

Отмечается, что после инцидента с убийством сотрудника КГБ «деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами Беларуси, стали призывать к насилию в отношении правоохранителей и даже к убийствам».

В СК уточнили, что аналогичная ситуация сложилась после гибели экипажа самолёта в Барановичах.

«Находящийся за пределами Беларуси Валерий Цепкало 29 сентября разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ «примером того, как надо бороться» для всех жителей Беларуси», — приводит БЕЛТА сообщение.

По информации следователей, Цепкало «публично призвал к вооружённому захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя» и иным действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности.

В отношении экс-кандидата в президенты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

В феврале сообщалось, что белорусская сторона направила Латвии запрос на выдачу Цепкало.

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