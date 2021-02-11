Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу Цепкало

Короткая ссылка
Белорусская сторона направила Латвии запрос на выдачу бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало.
Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу Цепкало
  • © Следственный комитет Республики Беларусь

Об этом заявил глава белорусского СК Иван Носкевич.

«Конечно же, всё отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через Генеральную прокуратуру, и мы ждём ответа как от польской стороны (по фигурантам другого уголовного дела. — RT), так и от латвийской», — цитирует его РИА Новости.

Носкевич уточнил, что запрос направлен по инициативе СК компетентным органам Латвии.

В августе 2020 года Цепкало обсудил с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве создание польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях.

В январе он объявил о создании Белорусского демократического форума для обсуждения в онлайн-формате будущего устройства государства.

7 февраля стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов NEXTA Степана Путило, а также его бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить